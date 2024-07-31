賴政府塑造兩岸敵對關係，如今手更伸向產業界！經濟部30日拍板國內業者若要引進車款與大陸有關，除大陸品牌，不管是合資、被併購，或國際品牌在大陸生產者，要求上市第3年自製率須拉高到35％，此規定並自今年8月1日實施。由於新制宣布後不到48小時就立刻實施，絲毫沒有緩衝期，「為反而反」的政治宣示相當濃厚，也引發業界譁然。

經濟部新制涵蓋陸資與國際品牌合資者、陸資併購之國際品牌者、國際品牌在大陸廠生產者及大陸品牌者均納入，導入車廠須配合並承諾自製率逐年提高，上市第1年15％，上市第2年25％，上市第3年35％；在新制上路前已上市車款和即將上市車款，也會要求在地化供應鏈合作價值比率。

根據現行規定，因整車及車輛底盤禁止自大陸地區進口，所以在台灣是看不到奇瑞、吉利及比亞迪等大陸品牌汽車，但此政策更擴及至與「大陸」沾上邊的，包括股權被陸資收購的瑞典品牌VOLVO、英國品牌MG，直接衝擊包括9月最快上市的上汽大通，甚至是年底預計來台的奇瑞Omoda、Jaecoo兩個副品牌。

車輛公會表示，兩岸有其經濟貿易特殊關係，有限制自大陸整車進口的緣由，這點公會也表示支持，但國內市場規模不大，同時已是非常成熟且競爭激烈的市場，各界或許期待汽車自製率提高，但提升國產化率需要時間及市場規模支撐，仍建議初期不宜過高。

車輛公會點出，國產化對整車及零組件業者均甚具挑戰性，也需要政府協助零組件業者提升競爭力，但現行政策補助除電動巴士及具體要求10項國產化，政府對於其他各型式小汽車尚無補助，等於得靠業者自己來。

車廠主管表示，交通部訂出第3年後自製率需達35％要求，「不是做不到，但恐怕是兩面都不討好的一條路」，主要是台灣汽車市場規模有限，一味提高自製率，將造成製造成本顯著上升，至少1成跑不掉，「一台車若因自製率要求貴了快10萬元，賣得掉嗎？」

經濟部強調，為使台灣車廠與零組件保有競爭力，並因應國際局勢變化，並使業者可以兼顧營業生計以及員工就業，已協調財政部、交通部與環境部研擬國產車新制，業者若擬導入相關車款，需先向產發署提出在地化供應鏈合作價值比率（自製率）承諾書並取得產發署同意文件後始得申請，並於8月1日實施。