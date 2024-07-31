賴清德總統上任後加碼「8年要蓋13萬戶社宅」政策，但審計部公布總決算報告認為，現有社宅興建途徑多來自新建，13萬戶約需要300公頃以上土地，約11.5個大安森林公園面積，土地取得不易。

對此，內政部回應，現持續擴大盤點國有地，將運用低度利用、老舊機關廳舍、退場學校校地合作興建。

賴清德曾宣示，延續前總統蔡英文社宅政策，將自2025年至2032年持續興辦13萬戶社會住宅，但賴去年10月競選期間赴陽明交大演講，就曾被女學生吐槽「過去市長任內也並未完成、落成任何一戶社宅」，還遭質疑有無具體方案和時程，而賴當時回應，將以多元的土地來源興建，像是私立學校退場、都更或重劃等。

不過，審計部估計，若社宅仍維持以新建為主，以每公頃土地可提供約385戶估算，至少需300公頃以上土地，但土地取得不易，且先期規畫過程冗長，若未及早啟動相關作業，恐面臨社宅用地不足問題，導致興辦戶數不足。

審計部提及，由已招租社會住宅的平均中籤率來看，台北市、新北市、桃園市、台中市及高雄市分別為5.66％、14.27％、28.06％、18.19％及7.18％，社宅明顯供不應求，即使施工進度正常未延後，興辦計畫至今年底結束時，完工戶數僅3萬7017戶；至2031年底完工戶數也只達9萬8699戶，恐難滿足民眾居住需求。

內政部國土署昨回應，現持續擴大盤點各部會國公有土地，運用低度利用、老舊機關廳舍、退場學校校地來合作興建社宅，以多元方式取得社宅用地，並以小造鎮概念讓新開發地區發展成多元機能、全齡服務的社會住宅園區，貼近民眾日常生活及居住需求。