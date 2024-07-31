審計部的2023年度中央政府總決算報告，批評推動股利所得新制之後，高股利所得者可以按28％分離課稅，使得股利所得有效稅率降低，負擔稅額減少；並且資本利得與勞動所得租稅負擔存有落差，影響所得稅重分配的功能。

所得稅制1998年起實施兩稅合一制設算扣抵法，營利事業繳納營所稅後，可由投資人依規定扣抵綜所稅；自2018年廢除兩稅合一設算扣抵制度，改採股利所得課稅新制，有兩種方式，分別是股利併入綜合所得額課稅，併按股利所得8.5％可以抵減稅額，最高可抵減8萬元；另一種方式則是直接分離課稅28％。

就綜所稅各級距股利及盈餘所得統計顯示，最高級距所得淨額1031萬以上股利所得有效稅率，從2017年的38.62％，下降到2021年的35.76％；另外篩選2018年度股利所得採分離課稅，且應納稅額排名前50大高股利所得者，新制實施前，2016、2017年股利所得有效稅率38.41％、37.96％；新制上路後卻下降為28％。

審計部引經濟合作暨發展組織（OECD）的文章表示，含股利所得等資本所得者有效稅率，低於個人勞動所得（如薪資所得），意即高所得者可從優惠的資本所得稅制，獲得比薪資所得更多的減稅效益，影響稅制公平。

財政部回應，審計部的報告尚未考慮企業主所繳納的營所稅，如果合計的話，有效稅率可以超過40％；不過會計師表示，高股利者常常是高所得者，如果這些股利也採與小資族一樣的方式，把股利計入綜合所得額，再給予8.5％的扣抵稅額，有效稅率最少31.5％，這還不考慮8萬元的限額，都比28％高，若要稅制改革，建議拉高分離課稅的稅率或將大戶股利併入綜所稅計算。