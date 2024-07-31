7月30日，橫跨珠江口東西兩岸的世界級工程－深中通道正式通車1個月。據監測資料顯示，開通首月以來，車流總量逾300萬車次，單小時最高峰逾8,000車次，其中客車占比93％，周末期間車流量增幅30％。依車流時段分析，車流高峰為上午11～12時及下午16～17時。

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