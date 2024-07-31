香港電車通車120周年，舉辦一系列慶祝活動，其中，與動畫角色「麥兜」合作，推出觀光電車巡遊，並於中環街市舉辦主題市集。香港運輸及物流局局長林世雄表示，電車除了是公共交通工具，亦承載香港變遷以來的歷史，為港人及遊客帶來不少珍貴回憶。

瞄準彩虹經濟 高市續推友善旅宿
不只熱氣球 美翻流星雨在三仙台
《觀光股》六角8月8日財報董事會
李孟諺坦言千萬國際客挑戰大 機票買2送1研議自由行比照優惠
#中環 #電車 #麥兜 #觀光 #巡遊
透過Google新聞追蹤旺得富