上海公布「關於進一步推動上海創業投資高質量發展的若干意見」，加大對積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業以及重點產業的支持。具體措施包括，加強各類政府投資基金、國資基金的統籌協調，建立健全政府投資基金持續投入機制等。

國發基金＋台大 首創大學校園納入台灣創業生態
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《科技》Hahow好學校破百萬會員 IPO是未來努力目標
矽谷帶頭 科技圈挺川普聲量大增
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