大陸國家數據局副局長沈竹林30日宣布，2024中國國際大數據產業博覽會將於8月28日至30日在貴陽市舉辦。本屆數博會是國家數據工作體系優化調整之後首次舉辦，也是推動數據事業高品質發展的一個重要會議。今年數博會將以「數智共生：開創數字經濟高質量發展新未來」為主題，全方位、多角度展示國內外數據產業最新動向、最新成果和發展趨勢。

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