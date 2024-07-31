美國資訊科技公司Avaya近年才驚傳財務危機，如今又有一波裁員，將裁撤180人，佔員工總人數的3%，其中也包含不少高階主管。對此，Avaya發言人表示，正在做公司組織改革，之後會陸續釋出新職缺。

Avaya是美國知名科技公司，在台灣也有設分公司，卻在近年被爆出現財務危機，5年內破產2次，去年甚至欠下34億美元債務，向銀行聲請破產，最終Avaya從破產危機中重新站起來，卻在近日突然宣布裁員，預計有180名員工被資遣，佔員工總數3％，受影響的員工包含售前技術專家、顧問、設計師以及不少高階主管。

對此，Avaya發言人證實，裁員從6月就開始執行，不過也指出，裁員是公司更大重組的一部分，旨在加強企業支援服務。儘管實施裁員，但公司也同步加強招募力度，期盼能注入具有新技能的新血，提升客戶體驗。（本文授權自中天新聞網，原文見此）