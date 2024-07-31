國發會日前公布6月景氣燈號，亮出30個月以來的首次紅燈，單月年增幅度到23.5%，但台股昨(7/30)反應積弱不振，許多散戶急著逃命，不過昨天大盤指數從跌300點拉到收漲59點，顯示台股有「大人」在顧，分析師認為短期可以看季線22274點是否能夠守住，點名5檔遭錯殺股，趁股價拉回可以彎腰撿鑽石。

6月景氣燈號亮出從2021年12月以來的紅燈，綜合判斷分數38分，較上個月增加2分，國發會表示，主要是受到半導體景氣與伺服器需求熱絡，加上傳產回穩，下半年國內景氣持續增溫。

不過相對應的台股卻不同調，「景氣亮紅燈=快逃命」似乎在進行當中，摩爾投顧分析師江國中表示，過去歷史經驗顯示，當燈號進入黃紅燈以上區間，最短至少維持9個月、平均維持14個月，隨後才會跌破。以平均最短的9個月來看，這波景氣高峰至少可維持至明年2025年初。若股市提前一季反應，最快今年第4季才會出現因景氣衰退，屆時才要留意股市真正走空的風險。

大華投顧分析師鄭瑞宗表示，漲時重勢，跌時種質，被錯殺的終究要還公道，8月底之前將會陸續公告第2季財報及半年報，漲多的股票必然會受到檢驗。

目前可以從幾個產業面向去著手，首先是GB200架構發燙與漏水，都是水冷系統問題，所以近期雙鴻、奇鋐、高力一路破底，沒有發燙問題的廣運(6125)因為氛圍不好也跟著遭砍，這就是很明確的錯殺，預估廣運7月營收會大增，後續轉單效應會看得到，急跌反而是撿便宜。

封測股京元電(2449)投信買超已經累積3萬張，輝達GB200獨家測試訂單利多是明確的，有業績加持後勢可期，趁股價修正時彎腰撿鑽石。

在IP股方面神盾(6462)取消了與日本IP公司的換股計劃，主要是日本公司做事太慢，由換股改為合作，資源轉向投資美系IP公司，估計將會有新的投資案。鄭瑞宗說，這次與安國(8054)一起拿下美系客戶AI加速器訂單，神盾負責前段，安國負責後段，為此安國也要花4000萬美元買ARM的IP授權，都是因為有訂單才有的大動作，後續的利多明確，神盾、安國拉回可逢低承接。

另外，金麗科(3228)年線以下都建議站買方，X86 CPU與PCIE後續營收都會持續進來，也是低基期成長加溫的公司，基本面大好趨勢不變。

鄭瑞宗說，台股這次中期回檔，修正已經到最後季線保衛戰的關鍵點，轉折隨時會出現，短線操作不躁進，但也不要跟著市場亂殺股票，出現甜甜價就進場買一點，強勢股未來幾天隨時會反攻。

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