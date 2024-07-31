國發會日前公布6月景氣燈號，亮出30個月以來的首次紅燈，單月年增幅度到23.5%，但台股昨(7/30)反應積弱不振，許多散戶急著逃命，不過昨天大盤指數從跌300點拉到收漲59點，顯示台股有「大人」在顧，分析師認為短期可以看季線22274點是否能夠守住，點名5檔遭錯殺股，趁股價拉回可以彎腰撿鑽石。
6月景氣燈號亮出從2021年12月以來的紅燈，綜合判斷分數38分，較上個月增加2分，國發會表示，主要是受到半導體景氣與伺服器需求熱絡，加上傳產回穩，下半年國內景氣持續增溫。
不過相對應的台股卻不同調，「景氣亮紅燈=快逃命」似乎在進行當中，摩爾投顧分析師江國中表示，過去歷史經驗顯示，當燈號進入黃紅燈以上區間，最短至少維持9個月、平均維持14個月，隨後才會跌破。以平均最短的9個月來看，這波景氣高峰至少可維持至明年2025年初。若股市提前一季反應，最快今年第4季才會出現因景氣衰退，屆時才要留意股市真正走空的風險。
大華投顧分析師鄭瑞宗表示，漲時重勢，跌時種質，被錯殺的終究要還公道，8月底之前將會陸續公告第2季財報及半年報，漲多的股票必然會受到檢驗。
目前可以從幾個產業面向去著手，首先是GB200架構發燙與漏水，都是水冷系統問題，所以近期雙鴻、奇鋐、高力一路破底，沒有發燙問題的廣運(6125)因為氛圍不好也跟著遭砍，這就是很明確的錯殺，預估廣運7月營收會大增，後續轉單效應會看得到，急跌反而是撿便宜。
封測股京元電(2449)投信買超已經累積3萬張，輝達GB200獨家測試訂單利多是明確的，有業績加持後勢可期，趁股價修正時彎腰撿鑽石。
在IP股方面神盾(6462)取消了與日本IP公司的換股計劃，主要是日本公司做事太慢，由換股改為合作，資源轉向投資美系IP公司，估計將會有新的投資案。鄭瑞宗說，這次與安國(8054)一起拿下美系客戶AI加速器訂單，神盾負責前段，安國負責後段，為此安國也要花4000萬美元買ARM的IP授權，都是因為有訂單才有的大動作，後續的利多明確，神盾、安國拉回可逢低承接。
另外，金麗科(3228)年線以下都建議站買方，X86 CPU與PCIE後續營收都會持續進來，也是低基期成長加溫的公司，基本面大好趨勢不變。
鄭瑞宗說，台股這次中期回檔，修正已經到最後季線保衛戰的關鍵點，轉折隨時會出現，短線操作不躁進，但也不要跟著市場亂殺股票，出現甜甜價就進場買一點，強勢股未來幾天隨時會反攻。
免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：