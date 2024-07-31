最近YouTube主動推播我一部「Ria自學沒有極限」頻道一年多前的影片，標題是「投資股票結果破產了也太慘」，內容頗值得有類似困境或經驗的散戶借鏡，特別是結局當中影片作者已經放棄主動選股，代表她對於股市投資失去信心，那要如何才能跨過相同困境，這會是本文探討的重點。
影片作者一開始提到自己開戶後，開始看書跟模仿前輩操作，但她的有個習慣，就是不跟隨媒體消息面起舞，比較喜歡從自己的生活與掌握到的資訊當中發掘有潛力的公司（有沒有聽起來很熟悉的感覺呢？）。
作者舉了一個例子，她喜歡喝蘋果西打，於是買了大飲（1213），但股價沒反應；另外她自認是保守型投資人，但回顧過去十幾年來，約有六、七成股票套牢，套住就不動了，因自己的停損操作緩慢（是不是也很熟悉呢？）。
為了改善這個困境，作者開始從事證券營業員的工作，一開始做短沖，還開了融資融券，多空都做，順風的時候曾經連續數個月平均收入達到10萬元，作者認為自己「行了」，於是退出公司並透過信貸進一步加大槓桿，孰料之後操作開始不順，每天都相當焦慮，最終決定停損並將借款還給銀行，最終結算發現自己只剩下1萬6,000元，也下定決心逐漸遠離市場（是不是你也有類似的經驗呢？）…
作者總結自己的經驗，下了幾段結論：
一、市場很黑暗，優勢在主力大戶身上，散戶很難擊敗他們。
二、投資股市需要具有天賦。
三、賠錢不甘心的情緒會增加沉沒成本。
在談我的想法之前，有幾個數據我認為投資朋友需要先了解。
一、過去十五年0050上漲265％、VOO上漲390％。
二、作者發布該影片後至今，0050上漲40％、VOO上漲20％。
這代表對於一般散戶來說，重點不是學習選股，而是「不要離開市場」，因為單純透過指數ETF參與市場，長期下來也能得到相當不錯的投資回報。
另外投資人往往容易在起漲前的盤整階段放棄並離開市場，這說明散戶不是沒有耐心，而是對自己與股市缺乏「信心」，也無法用宏觀的視角看待股市的起伏，最終自己放棄東山再起的機會，相當可惜。
回顧整段影片，其實有相當多值得探討的部分，但我覺得有一點格外重要，就是：「投資不能只是『感覺』在投資」
有很多投資人，他們跟著消息面操作，或使用技術分析選股，亦或在生活周遭挑選中意的股票，看起來他們都在「投資」，但實際上他們並沒有建立一套完整的投資體系，同時也不了解市場運作的真正遊戲規則，這樣投資自然輸多贏少。
另外影片中也可以發現作者沒有清楚的操作邏輯與紀律，例如做短沖，或依賴技術分析選股，但對於「停損」卻相當抗拒，同時影片中也沒有提到自己的選股邏輯，單純將失敗原因歸咎於「股市很黑暗」、「缺乏優勢」等，這種「外部歸因」也是散戶群體中相當常見的現象，但如果我們僅將失敗歸咎於外在因素，我們就不可能進步，這一點就是專業投資人與散戶最大的分水嶺之一，前者建立了一套自己的選股架構，並且會嘗試從失敗經驗找到改善這套架構的養分，而後者則是在股市波動中載浮載沉，信心逐漸消磨殆。
回到影片當中舉個例子，首先，「生活選股」並非不可行，喜歡「蘋果西打」買入「大飲」的股票也無不可，但買入之前有想過「為何股票都不會漲」、「市場給予公司的評價合理嗎？」、「誰會來捧高股價？」、「蘋果西打的市佔率長期提升或下降？」、「公司還有增長動能嗎？」、「公司大股東籌碼是否增加？」，另外是否至少看過公司法說會影片或參與股東會了解公司運作呢？
至於做短沖、借貸、開融資融券，這些做法自然也無不可，但是否有建立清楚的選股邏輯並嚴守操作紀律？另外操作得順風順水的時候，到底是自己選股策略奏效，還是單純整個市場走多頭？而在做全職投資的決定時，是否有想過操作不順時如何走下去？最壞的後果是什麼？
「邏輯投資」在vocus專欄有連載一個主題「價投好難」，其實就是想跟讀者分享主動投資的困難性，當你發現投資原來不是APP按下買入跟賣出按鈕就好，還得建立投資框架與選股邏輯、閱讀財報、研究籌碼面跟不斷思考，甚至出錯時還要回過頭來檢討，你應該就能了解為什麼許多人選擇「指數投資」，因為那確實是最適合散戶參與市場的投資方式。
然而要打敗大盤，要打敗多數的市場參與者，本來就需要付出一定程度的努力，難道你在學校考試，不用讀書或練習就能考贏全班？參加運動競賽，難道不用每日辛苦練習與注意飲食，就能打敗其他選手？「股市」本來就不是一個可以讓你輕鬆賺錢的地方，你一定要跟其他人有「差異」，這個差異可能是心態、觀念、資訊、資金、選股能力等，你才有可能「脫穎而出」，分配到比其他人更多的市場報酬。
所以法人就一定會贏嗎？主力大戶就一定會贏嗎？
並非如此，那些會贏的人，其實在你不知道的地方付出更多努力，那才是你與他們之間產生分歧的關鍵，而散戶占盡弱勢，唯一能做的就是應該要找出自己的優勢並放大它，關於「散戶優勢」我有在專欄寫過一篇文章探討，連結放在留言區，有興趣的讀者可以參考。
總之，投資本來就是一場漫長的人生賽道，你可以選擇與其他人激烈競爭，付出更多努力去換取更好的成績，當然你也可以選擇「指數投資」，用長期投資的安定心態去獲取大盤平均的回報，但不管你怎麼選，我都會建議不要輕易離開市場，因為那是一個殘酷，但現實生活中少數有機會讓你翻身的舞台，放棄它真的很可惜。
※本文獲得「邏輯投資」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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