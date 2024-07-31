台股昨天雖然翻紅小漲59點，但盤中最低21833點創本波回檔新低，自7/11高點24416以來累計下跌2583點，跌幅10.57%。國發會公布6月景氣燈號亮出代表景氣熱絡的紅燈，市場投資人關切「景氣燈號投資法」紅燈為賣出訊號，加上近期台股由高峰下修，是否出現紅燈就該「逃命」呢？
摩爾投顧分析師江國中表示，台灣6月出口成長23.5%，創28個月最大增速，景氣紅燈，企業基本面熱絡，投資人不需自己嚇自己，根據過去歷史經驗，當燈號進入黃紅燈以上區間，最短至少維持9個月、平均維持14個月，隨後才會跌破。若以最短9個月來看，這波景氣高峰至少可維持至2025年初。若股市提前1季反應，最快今年第4季才要留意股市真正走空的風險。
江國中表示，這一波台股修正，周、月MACD沒有背離，前波高點24416點未來至少還會再突破一次。至於多頭何時大反攻？可觀察4大關鍵訊號：1、台幣止貶回升；2、外資期指空單大回補；3、日MACD柱狀體翻紅；4、周線轉折扣低翻多。
不過，江國中認為，目前上述4要件皆未成立，台股短線不排除還會見更低點，建議見紅不追、逢黑逢低卡位。
永誠國際投顧分析師許豐祿認為，台股「末升段已經過了」，現在指數急跌後醞釀B波反彈。近期外資賣超台積電，除了地緣政治也與窄基指數有關，7月31日後外資調節告一段落，加上融資減肥，周三過後應可迎來比較像樣的反彈。
至於個股方面，許豐祿建議留意有營收、有題材者，包括先進封裝的弘塑、辛耘、萬潤、友威科、鑫科、群創，營建股海悅、愛山林、憶聲等。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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