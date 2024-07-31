台股昨（30）日再度上演戲劇化走勢，盤中拉升390點，收復2萬2，終場上漲59點收22223.57點，雖季線連3天未收復，但資深分析師認為，從幾個重大現象來看，台股應是修正而非熊市，並提醒輝達、台積電ADR修正空間尚未滿足，防禦型、景氣翻揚等2類股更有底氣，包括大立光、臻鼎-KY、雷虎、漢翔、精剛等5檔可留意。
萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，近來美台股市跌勢著重漲多科技股，尤其是今年最大主流的AI，AI指標輝達、台積電ADR、美光、博通都是費半成分股，今年來漲幅皆可觀。
輝達、台積電ADR曾漲幅高達180％及87％，帶動費半今年曾大漲42％，連動台股締造24416點歷史記錄，年度績效高達36％。
「樹再高，不會漲到雲端上」，輝達本波自高點140美元曾跌到106元，跌幅逾2成，符合技術面熊市定義，但他認為，不代表輝達基本面衰退。包括今年3~4月，以及去年8~10月，輝達都曾出現股價跌逾2成的技術面熊市定義，但後來都漲得更高。
市場估計，輝達將出貨6~7萬台BIackwell架構的GB200，每台售價180~300萬美元，加上B100及B200的GPU，未來1年收入高達2100億美元。
強勁的業績成長延續到2025年，因此8月28日輝達發布的財報不會是利空，可是股價基期太高，今年漲幅佔S&P500來到驚人的30％，使美股漲勢過度集中，不健康的現象令人詬病。
蔡明彰認為，如果不在輝達8月底公布財報前，股價大幅修正，降低投資人的期待，恐怕再好的財報，都會利多出盡。
台積電ADR本波修正，自高點193美元曾跌到低點152美元，跌幅超過2成，也符合技術面熊市定義，台積電ADR走勢取決整體AI族群。在8月底輝達財報前，仍有其他重量級科技股的財報，擔心類似谷歌的利空，或許台積電ADR還有更低點。
谷歌預計到2025年，每季資本支出高達120億美元，上季投入建構AI模型22億美元，較去年同期11億美元，年增1倍，但谷歌的利潤成長沒有加速，反而減緩，引發大舉投資AI，但變現不足的疑慮，下個疑慮指向微軟。
持股近5成的OpenAI，估計OpenAI今年收入35~45億美元，但總成本85億美元，將大幅虧損50億美元，需要更多的融資，增加了微軟的財務負擔，微軟有AI功能的Copilot已開始收費，但要到2025年才會貢獻獲利。
即使大盤進入中期整理，以盤代跌的走勢恐持續至9月，但蔡明彰發現，依然有個股逆勢，有兩種特別注意。
第1種「防禦股」，近來美股科技股激烈修正，但公用事業、必需消費品、醫療保健、基礎建設、國防軍工等防禦型股票卻逆勢表現，因基期較低，當科技股獲利了結，資金流出有一部分轉入防禦股。
台股邏輯相同，這些族群也有發揮空間，美股2大軍工股，洛克希德馬丁及雷神技術財報都優於預期，並上調今年財測，洛克希德馬丁股價今年漲幅17％，創歷史新高，雷神技術今年來大漲35％，創波段高點。
美國明年經濟將衰退，但國防部預算只增不減，軍工成長可期。尤其川普當選總統，全球軍工更加成長，台灣軍工股多頭可能在川普勝選激勵時爆發。
其中，雷虎(8033)上半年EPS0.53元，較去年由虧轉盈，但今年來股價上漲22％，以雷虎活潑股性，這樣的漲幅並不大；漢翔(2634)近來取得70億元發動機零組件大單，去年營收390億元，今年400億元，明年將篤定再創新高，但今年來股價持平而已。
精剛(1584)上半年EPS1.3元，較去年同期成長52％，但今年來股價才小漲2％。另外，關注中東情勢，以色列與黎巴嫩真主黨若開戰，伊朗可能捲入戰爭，塑化及鋼鐵原物料將趁機大舉反彈。
第2種「景氣翻揚」股，降息對消費電子有利，關鍵零組件鏡頭、PCB、ABF、被動元件景氣看好。美股7巨頭以蘋果線型最抗跌，自高點237美元下跌10％，沒有進入熊市定義，只跌破月線，守住季線。
蘋概指標大立光(3008)是5大千金之中，唯一沒有跌破季線者，同時本益比16倍也最低，還有印度調降蘋果iPhone及零組件、PCB進口關稅，蘋果最大PCB供應鏈臻鼎-KY(4958)，預估今年EPS9元，本益比也僅15倍。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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