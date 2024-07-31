暑假正值旅遊旺季，民眾安排出國旅行前，不妨先檢查自家行李箱品牌，以免出遊途中行李箱壞掉，不便又掃興。消基會與經濟部標檢局抽檢10件市售旅行箱，發現包含知名大廠萬國通路在內，共計4件不合格，其中1件價格2390元的26吋「沅大旅行箱」經落下試驗後箱體破裂，情況最為嚴重。

消基會與經濟部標準檢驗局2月到大賣場、旅行箱專賣店等販售通路，隨機購買10件不同廠牌型號的旅行箱商品進行抽驗，檢驗項目包含落下試驗、裝載試驗、行走試驗、伸縮拉桿試驗、商品檢驗標示、中文標示。

消基會表示，品質項目不合格1件，為26吋「沅大旅行箱（YT20A01-PC＋ABS）」，經「落下試驗」試驗後，箱體破裂；商品檢驗標識不合格1件，28吋「NINO1881旅行箱（8529）」，未完成檢驗程序。

中文標示不合格則有2件，包含萬國通路的20吋「eminent旅行箱（9V1）」本體中文標示建議載重7公斤，與技術文件建議載重7.4公斤不相符；25吋「LONGKING旅行箱（JL-9006）」產地標示台灣，應標示製造商或委製商，卻標示成進口商。

其中，26吋「沅大旅行箱（YT20A01-PC＋ABS）」品質項目不合格，標檢局已依《商品檢驗法》規定廢止其商品驗證登錄，並通知報驗義務人限期回收或改正，屆期未改正將處10~100萬元罰鍰。

至於28吋「NINO1881旅行箱（8529）」未完成檢驗程序，標檢局已依法處20萬至200萬元罰鍰，並通知報驗義務人限期回收或改正；20吋「eminent旅行箱（9V1）」、25吋「LONGKING旅行箱（JL-9006）」中文標示不合格，標檢局已通知報驗義務人限期改正，屆期未改正者，將處10~100萬元罰鍰，並廢止其商品驗證登錄。

標檢局並提醒，消費者選購貼有「商品檢驗標識」的行李箱時，除檢視包裝中文標示是否完整（如廠商名稱、地址、電話、尺寸、裝載重量、製造日期、產地等資訊），也要留意商品外觀有無破損瑕疵，檢查行李箱拉鍊、滾輪、拉桿能否正常使用。