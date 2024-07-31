現在房價很可怕，價量齊揚，買房還要用搶的，開價即成交價，以前中古屋價格很合理，但在台積電設廠利多、新青安助陣、股市2萬2高點、政府打房鎖盤效應和抗通膨心理下，熱錢湧進房市，全台Q2成交量創新高，原本熱愛中古屋的房市達人都說，以為建商很瘋（一日三價），但屋主更瘋（賣得比新成屋還貴），只好回去再買預售屋。
房市達人老黃在臉書「老黃房市筆記」表示，我個人其實不太喜歡買預售屋，我喜歡買中古屋，因為預售屋不太可能撿到便宜，畢竟建商是來賺錢的，不是來做慈善，預售屋都是「未來價」，它只是首付低，付款輕鬆，其實總價貴到嚇死人。買預售屋的優點，其實用最低成本與最高槓桿去「鎖定」價錢。
我喜歡買中古屋，是因為總有好物件的屋主遇上倒楣事，比如炒股破產、賭債跑路、兄弟姊妹爭產分家，每次屋主有財務危機，就是我出手幫助他度過難關的時候，撿到一個8折A案（搶手物件），等於省出一個頭期款，隔年再趕緊把20%增貸出來換新車。
不過現在房地產太熱，狀況比較特別，中古屋的屋主每個都超拿翹！根本沒有便宜撿。去預售屋招待中心現場看房，覺得建商很瘋，回頭去看中古屋，會發現屋主更瘋，我也只好再回頭去買預售屋。
※本文獲得《老黃房市筆記》授權，未經同意不得轉載
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