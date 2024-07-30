世界衛生組織（WHO）29日在報告中強調，曾有親密關係的年輕女性中，有25％在20歲前曾遭受伴侶的肢體或性暴力。文中警告，伴侶暴力可能對受害者的生理健康與心理狀態產生嚴重影響，並留下長期遺留問題。

研究利用現有數據，分析15至19歲曾有親密關係的女性遭到身體或性暴力的普遍程度。報告強調，暴力普遍存在於全球各地，但呈現出顯著的區域差異。最為嚴重的是大洋洲（47％）和漠南非洲（40％），而發生率最低的地區是中歐（10％）和中亞（11％） ；在暴力發生率最高的國家則高達49％。

分析指出，伴侶對少女的暴力行為在低收入地區最為普遍，在青少年女性人數較少、女性在法律上的財產權和繼承權弱於男性的地區尤為常見。童婚（結婚時小於18歲）現象顯著推升風險，因為配偶年齡差異造成了權力不平衡、經濟依賴和社會孤立，增加持續遭受暴力的可能。

研究強調，需要加強針對青少年的早期預防措施，並推動女性自主權、提供法律保護以及推動經濟賦權。由於許多青少年缺乏經濟資源，他們在擺脫一段危險的關係時可能面臨特別的挑戰。

研究作者、世衛組織官員薩丁哈（Lynnmarie Sardinha）指出，確保所有女性接受中等教育，確保兩性平等的財產權，並結束童婚等有害習俗，有助於緩解女性在親密關係中的暴力，因為上述習俗往往是衍生出暴力傷害女性的不平等性別規範。