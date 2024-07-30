美副總統賀錦麗和其民主黨盟友近日競選時，無論是網路或是訪談，都為共和黨總統候選人川普和副手提名人范斯（J.D. Vance）貼上「怪」標籤。
2021年時任俄亥俄州參議員候選人的范斯，在接受福斯新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時指出，美國正由「一群沒有孩子的貓女士管理，她們對自己的生活和所作的選擇感到悲慘，所以她們也想讓這個國家的其他人一樣悲慘。」這段3年前的影片近日在網路瘋傳，范斯當時怒批民主黨幾位重要人物如賀錦麗、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）等人沒有子女，不該把國家交給這些人。
如今，民主黨人在訪談和網路中大肆貼上的「怪」標籤，而最主要是針對范斯當年的言論。美聯社指出，這種「怪」訊息，似乎為民主黨帶來一種敘事優勢，而這種優勢是現任總統拜登仍在競選連任時很少見的。
川普的競選團隊常用川普的言論來影響政治討論，團隊常花數天時間，試圖透過強調民主黨人的奇怪之處來扭轉局面。
談到賀錦麗和民主黨人的策略，喬治華盛頓大學策略傳播學教授卡普夫（David Karpf）說，「我不知道是誰提出了這樣的訊息，但我向他們致敬。」卡普夫表示，將共和黨的言論貼上「怪」標籤，是一種能迅速引起賀錦麗支持者共鳴的簡潔看法，「這會讓對手感到沮喪，導致他們透過失衡的反應進一步放大這種影響」。卡普夫還說，「至少到目前為止，川普-范斯還無法找到有效的應對措施。」
賀錦麗和她的盟友經常使用這個標籤
明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）是賀錦麗副手候選名單上的民主黨人，他上周接受MSNBC採訪時，就說川普和范斯「很怪」。華茲日前在CNN上重申這一說法，還引用川普在演講中反覆提及電影《沉默的羔羊》中虛構的連環殺手漢尼拔（Hannibal Lecter）。
針對川普25日在福斯新聞的露面，賀錦麗競選團隊在一份主題為「關於一名78歲罪犯在福斯新聞上露面的聲明」的新聞稿中，在重點摘錄的項目列表中提到，「川普年事已高且相當怪？」
1天後，賀錦麗競選團隊發布的多份新聞稿，也同樣作出類似的舉動，簡單地宣稱「范斯很怪」，而部分原因是針對范斯在墮胎問題上的立場。
美聯社認為，民主黨人的「怪」標籤，都似乎暗指2021年范斯「沒有孩子的貓女士」的發言。
川普的競選團隊試圖扭轉劇本
川普發言人史蒂文·張28日發布華茲在支持賀錦麗時，稱川普和范斯「很怪」的影片，說這位可能的民主黨總統候選人和她的支持者，本身就「試圖讓每個人都認為（13日川普遇刺的）槍擊事件是精心策劃的 」。更廣泛地說，川普一些盟友已將話題轉回賀錦麗身上。
川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）29日在X上問道，「你知道什麼才是真正怪的嗎？對像賀錦麗這樣的犯罪政客態度軟弱，允許非法外國人出獄，這樣他們就可以暴力襲擊美國人。」
范斯27日轉發小唐納．川普分享的X影片，賀錦麗在影片中談到了「氣候焦慮，也就是對未來的恐懼，以及對考慮生孩子是否有意義的未知恐懼。」范斯轉發時也附上回應，說「這幾乎就像這些人不希望成家立室之類的...真的很怪。」
民主黨正選擇共和黨的攻擊路線來支持賀錦麗
美聯社指出，共和黨人長期以來一直分享賀錦麗的笑聲片段，以及她的一些笑話或故事，試圖讓副總統看起來「很怪」——尤其是她去年講述的一件軼事，她母親責罵她，「你以為你剛從椰子樹上掉下來？」
自從賀錦麗接手競選以來，「椰子樹」的故事就成了民主黨的笑話。她的許多支持者都在網路使用椰子表情符號，以示自己是賀粉。
波士頓學院傳播學教授賢克維奇（Matt Sienkiewicz）表示，說共和黨人「怪」，可能是一種將共和黨人以前的策略，變成自己策略的一種方式。
紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）政治學家尼黑瑟爾（Jacob Neiheisel）將這「怪」訊息，與亞利桑那州已故共和黨籍參議員馬侃（John McCain）2008年試圖將前總統歐巴馬描繪成一個沒有真正成就的名人進行了比較。他分析，「從實際層面來看，我認為這可能是為了減少右翼長期以來，試圖以類似方式抹黑賀錦麗的一部分協調努力。」
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