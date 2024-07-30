歐元區2024年第二季國內生產毛額（GDP）季增0.3％優於預期，年增率0.6％創五季以來最高，顯示該區經濟擺脫衰退陰霾並持續穩健復甦。市場轉而關注31日公布的7月消費者物價指數（CPI），藉此推敲歐洲央行（ECB）貨幣政策動向。
歐盟統計局30日公布，歐元區第二季GDP初值季增0.3％，增幅與第一季相同並高於市場預估的0.2％。若與去年同期相比，第二季GDP年增0.6％，優於第一季與分析師預期的0.5％增幅。
歐元區2023年第三季與第四季經濟連二季萎縮，符合「技術性衰退」定義。荷商安智銀行（ING）資深歐元區經濟學家柯林（Bert Colijn）表示，從GDP數據來看，歐元區經濟正走在復甦道路上，「經濟狀況比一年前好，這令市場鬆了一口氣」。問題是經濟能否加速成長，而最近數據在這方面無法提供太多信心。
以各成員國表現來看，歐洲第二大經濟體法國季增率0.3％，西班牙擴張0.8％，義大利成長0.2％，愛爾蘭季增1.2％表現最佳。但經濟火車頭德國季減0.1％，顯示高利率環境持續衝擊工業表現。
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