據共同社30日報導，日本自民黨內被視為「後岸田」候選人之一的前環境大臣小泉進次郎正在積極露面活動。29日，他視察了製造和銷售纖維產品的中小企業。23日也為振興全國範圍內持續減少的書店，與經濟產業大臣齋藤健一同造訪書店，黨內有觀點認為這是考慮到9月黨總裁選舉的動向。
小泉是在神奈川縣的選區當選的眾議員，曾擔任復興政務官。目前他與黨內議員成立了「防災復興學習會」並展開活動。他29日造訪橫濱市的企業，聽取了用於加熱食品的包等相關介紹。這種包以通電發熱的特殊布料製成。
他之後接受媒體採訪時指出阪神大地震、東日本大地震、能登半島地震中，災民被迫在嚴寒中度過艱難的生活。他舉出了視察時獲悉的產品優點，稱「為了讓擁有出色技術的公司廣為人知，我們也會給予支持」。
小泉進次郎現年43歲，他的父親是日本前首相小泉純一郎，兄長為演員小泉孝太郎。
日本首相岸田文雄的自民黨總裁任期將於9月30日屆滿，自民黨預計在當月舉行總裁（等同下任首相）換屆選舉，岸田雖然民調低迷，但預料仍會爭取連任。而共同社本月21日公布的最新民調顯示，針對誰適合當下任總裁的設問，前防衛大臣、自民黨前幹事長石破以28.4％支持率居首，小泉進次郎則以12.7％排名第2。岸田支持率只有7.5％，排名第6。
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