美股周二（30日）道瓊工業指數開平高，漲82.20點，漲幅0.20%、暫報40622.13點；費城半導體漲20.39點、漲幅0.40%、暫報5108.01點。輝達跌0.08美元、跌幅0.07%、暫報111.51美元；台積電ADR漲0.29美元、漲幅0.18%、暫報160.30美元。

美股4大指數中除道瓊、費半指數外，標普500指數漲15.19點或0.28%，暫報5478.73點；那斯達克漲70.54點或0.37%，暫報19130.03點。

5大科技巨頭除輝達外，蘋果漲0.37%、谷歌母公司Alphabet漲0.42%、亞馬遜漲0.86%、臉書母公司Meta漲0.28%。半導體類股中，超微漲0.09%、美超微漲1.19%。

在台股ADR中，台積電漲0.18%、聯電漲0.79%、日月光漲1.10%。

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