交通部長李孟諺上任以來接連遇到強震、強颱等挑戰，過去2個月多來都在「防守」工作，談及對台灣交通建設的未來藍圖，他表示，「台灣沒有環島國道很漏氣」，未來每個縣市都有國道或是快速道路，建構一條環島高快速公路，將在任內啟動高鐵東延到台東可行性評估，透過台鐵、高鐵與高快速公路，打造完善的環島交通路網。

李孟諺回顧上任70天已去了花蓮7次，地震風災不斷，每天都宛如在作戰，但他仍期待台灣在環島大眾運輸和東部聯外交通上能有更長遠的規畫跟改善，將依「80、20原則」分配，以80％時間處理緊急事務，20％處理長遠永久性的交通建設規劃。

高鐵延伸規畫除往北延伸宜蘭、往南延伸屏東外，李孟諺也規劃繼續往東延伸到台東，他表示，目前高鐵延伸屏東潮州已保留了繼續延伸東部的可能性，預計在任內將啟動「高鐵東延台東」的可行性研究。

李孟諺並指出，台灣至今還沒有一條環島國道「很漏氣」，每一縣市都應要有一條國道或快速公路對外連接，期盼建構全台環島快速公路，這是交通人的共同目標，也是交通部責無旁貸的責任。

作法上，他表示，現階段要將蘇花安繼續推動，完工後花蓮新城將有快速公路與國道5號連接，經過強震考驗，已證明蘇花改的安全，將比照模式興建蘇花安，屆時花蓮將有一條安全的「準高快速公路」。台東部分，雖已有南迴改，但李孟諺指出，未來規劃將南迴改「再升級」為快速道路等級，讓台東人、物資進出更方便。

李孟諺強調，台灣在台鐵、高鐵和高快速公路的目標，是要建構一個環島交通路網，讓每個縣市都有高快速公路連接。目前環島台鐵已有電氣化，但台東、屏東這一段到花蓮還仍有部分為單線，未來將推動鐵路環島全面改為雙線；而高鐵北部延伸到宜蘭、南部延到屏東，也要規劃再往東到台東。

他透露，據行政院通過的明年交通預算草案，涵蓋前瞻經費約有1,700億元，其中以軌道經費占最多，包括捷運、鐵路高架及地下化等，多數為已發包或既有工程，也包含蘇花安的設計預算經費、高雄新建國道7號改善國道交流道及連接道路，也會將西濱公路新竹段立體化。