農業部30日公布，延長2年哺乳類動物禁入森林遊樂區及平地森林園區，尤其是狂犬病陽性野生動物分布區域。但基於山區災害的救難需求，此次將救難搜救犬、其他工作犬排除在管制之外，自8月1日起適用。

經觀察，狂犬病陽性野生動物分布的區域沒有縮減，農業部表示，反映出疫情仍然沒有緩和的跡象，因此公告修正延長管制時間，自113年8月1日起至115年7月31日止；同時，針對位於山區之滿月圓國家森林遊樂區等19處森林育樂場域，繼續禁止攜帶哺乳類寵物入園，以避免與野生動物接觸而互相傳染疾病。

農業部指出，考量鰲鼓濕地森林園區周邊已有聚落，生態環境較為單純，本次公告部分區域開放可攜帶哺乳類寵物進入的場域，除原有的內洞、池南與知本國家森林遊樂區，以及大農大富、林後四林平地森林園區等5處場域外，亦新增鰲鼓濕地森林園區。

目前內洞國家森林遊樂區等6處，有指定部分地區禁止攜入哺乳動物的森林育樂場域，農業部指出，由管理機關依據人力、環境條件及場域特性，有條件開放可攜帶哺乳動物進入部分區域。飼主應提出寵物入園申請並備妥登記文件、預防注射證明等，填具切結書承諾遵守規定，寵物全程繫繩（繩長1.5公尺內）或置於提袋、提籠、推車等器具內，方可進入指定範圍活動。

林業保育署請飼主在上述有條件開放園區內，應注意善盡責任、保持清潔及維護生態環境，離開時勿遺留寵物食品及糞便、不得進入未開放區域且禁止接觸野生動物。寵物如有不聽指令、攻擊其他動物或遊客等行為，應立即將其帶離園區。若經勸導仍不遵守，管理單位得要求飼主立時攜帶寵物離開且不得要求退費或賠償，如有發生衝突，飼主應妥為處理、負起相關責任。