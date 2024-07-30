炎炎夏日熱情公益行，永豐金證券第5度前往雲林傳遞幸福及溫暖，總經理張李章隆帶領30位志工，7月在麥寮舉辦「友善土地」生態之旅，邀請家扶中心110位親子參與，體驗農業與綠色能源的結合、太陽能農業系統運作、感受食農教育土地到餐桌的意涵。

張李章隆表示，永豐金證券深耕雲林在地，除了有虎尾分公司為民眾與企業提供投資理財服務，並自2018年起支持雲林家扶中心，以舉辦親子活動，關懷扶助家庭的兒童及青少年。面對全球淨零排放趨勢，持續推動環保永續理念，今年活動融入綠能知識，認識太陽能發電與安心農業栽培法，培養孩子對食物、生產者與環境的尊重與感恩。

雲林家扶主任廖志文表示，自2018年起，永豐金證券每年都會邀請雲林家扶親子度過歡樂的一天，結合在地產業、地方特色、安全飲食、藝文滋養、永續關懷與消除貧窮，落實聯合國永續發展目標(SDGs)。

推動金融知識普及，永豐金證券志工規劃簡單好玩的套圈圈遊戲，引導學習防詐騙知識，提升面對詐騙的敏感度及自我保護的能力。

永豐金證券2023年起，以提升兒童、青年學子及金融弱勢族群的金融知識教育為目標，擴大與鄉鎮、社區及學校合作，期待藉由每一次的行動與支持，激發匯集更多共好的力量，對社區弱勢居民提供實際幫助。