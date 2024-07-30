載板廠欣興（3037）二度調高今年度資本支出，估從242億元增至254億元，相當於調升近5％，另2025年資本支出暫定186億元；此外，欣興也公布財報，累計上半年稅後純益40.28億元，年減37.84％，每股稅後純益2.65元。
欣興將31日召開法說會，趕在法說會前欣興宣布調高資本支出，估從242億元提高至254億元，調升幅度將近5％，而2025年資本支出預算落在186億元，相較於今年度二度調升之後的資本支出，約當年減26.77％，另2026年長交期設備金額約達8億元，欣興將以自有資金及銀行融資因應資金需求。
此外，欣興也公布第二季財報，第二季獲利15.99億元，季減34.2％、年減33.1％，每股稅後純益1.05元，寫最近16季新低紀錄，獲利並未因第二季營收超預期而成長，累計欣興今年上半年獲利達40.28億元，年減37.84％，每股稅後純益2.65元。
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