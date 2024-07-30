大聯大（3702）30日董事會決議參與認購零壹（3029）私募普通股12,000仟股，每股認購價格90元，私募總金額為10.8億元，私募完成後，加計子公司世友原本持有1,619仟股，大聯大直間接合併持有零壹約8.17％股權。
大聯大表示，零壹耕耘資訊服務產業，營運績效佳，透過參與零壹私募投資，增加策略聯盟夥伴、延伸資通訊供應鏈的服務範疇，並推廣產業控股模式，有助零壹擴大市場布局，強化營運效能。
大聯大（3702）30日董事會決議參與認購零壹（3029）私募普通股12,000仟股，每股認購價格90元，私募總金額為10.8億元，私募完成後，加計子公司世友原本持有1,619仟股，大聯大直間接合併持有零壹約8.17％股權。
大聯大表示，零壹耕耘資訊服務產業，營運績效佳，透過參與零壹私募投資，增加策略聯盟夥伴、延伸資通訊供應鏈的服務範疇，並推廣產業控股模式，有助零壹擴大市場布局，強化營運效能。
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