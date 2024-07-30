國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員在立法院表決卡關，行政院發言人陳世凱30日說明，為維護國家通訊傳播委員會正常運作，現任主委陳耀祥又因學校借調期間已屆滿須行歸建，爰依現行《國家通訊傳播委員會組織法》，於新法公布及施行前，暫由延任之副主委翁柏宗依法代理主委。
陳世凱表示，《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正案雖於7月16日由立法院三讀通過，惟經瞭解，立法院遲至29日16時30分左右始將咨文送至總統府，考量法律之公布原已需作業時間，在新法未及公布生效與施行前，暫由翁柏宗依法代理。
陳世凱強調，媒體報導所謂「無視組織法刪延任條款」云云，似未掌握法規公告生效以及施行等程序尚未完備等情，此外，翁柏宗既係於「依法」代理主任委員一職，報導稱「行政院⋯『指定』現任副主委翁柏宗擔任代理主委」等語，或於法規適用上有所誤解。
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