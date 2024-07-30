旺宏（2337）2024年第二季合併營收淨額64.56億元，較2024年第一季增加12％，但較2023年第二季減少13％。

營業毛利及營業毛利率分別為19.36億元及30.0％。營業毛利較前一季增加69％，但較2023年同期減少8％。

營業淨損及營業淨利率分別為5.12億元及-7.9％。營業淨損雖較前一季減少61％，但較2023年同期增加207％。

第二季稅後淨損2.86億元，每股虧損0.15元。

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