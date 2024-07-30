電芯大廠「有量」7月29日發布重訊公告，接獲主辦輔導推薦券商中信證券、協辦輔導推薦券商富邦證券的通知，雙雙辭任輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。證期局副局長高晶萍30日指出，據法規，櫃買中心公告終止興櫃後次日後15日，即8月14日，若有量還是沒有找到輔導券商，就要終止興櫃買賣，8月14日前五日若找到一家的話就不用終止、可暫停，若找到二家就可恢復興櫃交易。

高晶萍指出，有量的主辦、協辦券商都辭任，興櫃本來就是倚靠輔導券商評估其財業務狀況、有沒有上市櫃的規劃，再決定是否繼續輔導，會依輔導狀況、商業考量決定是否接受委任，交易所、櫃買中心會尊重券商決定。

高晶萍指出，櫃買中心已在7月30日公告，目前「有量」已無輔導推薦證券商，依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止「有量」興櫃股票櫃檯買賣，實際終止交易日期依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。

高晶萍指出，櫃買中心公告終止興櫃買賣後次日後15日，即8月14日，若有量還是沒有找到輔導券商，就要終止興櫃買賣，但8月14日的五個營業日前若有量找到一家輔導券商的話，就不用終止買賣、可暫停，若找到二家就可恢復興櫃交易。

高晶萍指出，依照有量的重訊公告來看，輔導券商雙雙辭任的原因是有量的母公司發生一些事件，證券商有疑慮因此終止輔導。過去也有因為券商辭任而下櫃，此案非首例。

有量科技今年被泰版馬斯克之稱的泰國再生能源EA集團（Energy Absolute）入主，原本備受看好。然而，7月12日EA創辦人暨執行長雲惟傑（Somphote Ahunai）遭泰國證券管理委員會指控雲惟傑與EA副執行長阿莫恩（Amorn Sapthaweekul）及另1關係人在2013年至2015年間有詐欺行為，從中獲利金額高達35億泰銖，券商覺得有疑慮紛辭任。