由於上半年全台房市買氣火熱，豐謙建設（5523）打鐵趁熱、第三季在台中市一口氣推出兩個換屋型預售新案，包括北屯區14期重劃區「豐謙HOME＋」、南屯區單元五重劃區「豐謙植得」，總銷合計達58億元。其中「豐謙HOME＋」自7月起開賣，產品規劃三房，每坪開價6字頭起。

豐謙建設受惠新竹「VITA」、台中北屯區「森立方」雙建案交屋挹注，2023年營收達33億元、激增14.3倍，創歷年新高，EPS達3.73元。

不過，豐謙今（30）日公布2024年第二季財報，由於並無新成屋完工入帳，每股稅後純損0.09元，年減105.8％；上半年僅認列北屯區「森立方」餘屋，營收5.08億元，年減76.40％，稅前盈餘1.15億元，歸屬於母公司業主稅後純益0.81億元，EPS 0.52元，與去年同期的2.67元、差距甚大。

豐謙建設目前線上銷售個案為總銷30億元的台中市東區「謙18」，整體銷售已達7成；此外，7月進場的台中市北屯區14期「HOME＋」預售案，總銷28億元；預計第三季末進場的南屯區單元五「豐謙植得」預售新案，總銷30億元。雙建案產品均規劃三至四房，主力客群鎖定首換族，每坪單價預期都從6字頭起跳。

此外，豐謙建設持股30％的豐穗建設，去年第三季取得國家住宅及都市更新中心「新竹光復段公辦都更專案」。該都更案總面積約4.5公頃，分為A、B兩基地，規劃打造結合商業與住宅機能，將在商業區規劃1幢6棟地上30層商場與集合住宅大樓；住宅區規劃2棟地上21層及15層住宅，其中1棟由國家住都中心分回做社會住宅使用，全案總投資額高達280億元，預計2030年完工，屆時將為豐謙挹注可觀獲利。