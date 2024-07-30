07/30(二)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期084今天18時03分(較開盤參考價) 上漲13.00點，為22,265.00點。

2.盤後時段小臺指期084今天18時04分(較開盤參考價) 上漲14.00點，為22,266.00點。

3.盤後微臺指期084今天18時04分(較開盤參考價) 上漲13.00點，為22,265.00點。

4.盤後時段電子期084今天17時47分(較開盤參考價) 下跌0.25點，為1,84.00點。

5.盤後時段小型電子期084今天18時02分(較開盤參考價) 下跌0.10點，為1,184.15點。

6.盤後時半導體30期貨084今天17時48分(較開盤參考價) 上漲30點，為6,020點。

7.盤後時段元大台灣50ETF期貨084今天18時01分(較開盤參考價) 平盤0點，為180.90點。

8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨084今天13時25分(較開盤參考價) 下跌0.05點，為38.36點。

9.盤後時段美國道瓊期貨094今天18時05分(較開盤參考價) 上漲58.00點，為40,826.00點。

10.盤後時段美國標普500期094今天17時55分(較開盤參考價) 上漲16.50點，為5,513.75點。

11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時06分(較開盤參考價) 上漲43.00點，為19,243.00點。

12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天18時07分(較開盤參考價) 下跌9.00點，為5,141.50點。

13.盤後時段富時100指數期貨094今天15時59分(較開盤參考價) 下跌42.00點，為8,249.00點。

14.盤後時臺幣黃金期貨084 結算在9,546.0點，（今日無成交）。

15.盤後時布蘭特原油期貨094 結算在2,622.50點，（今日無成交）。

16.盤後時台積電期貨084今天18時08分（較開盤參考價）下跌3.00點，為941.00點。

資料來源：台灣期貨交易所

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