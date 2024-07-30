全台最大餐飲展銷盛會「台灣美食展」將於8月2日至5日於台北世貿一館澎湃登場。主辦單位台灣觀光協會表示，今年美食展參展規模達600格攤位，回歸參展的比例達7成，也有3成首度參展的廠商，目標參觀人次希望突破10萬人。包括天成、圓山、晶華、美福與大地等多家飯店也推出展場限定優惠，住房最低下殺二七折起。

台灣美食展主辦單位台灣觀光協會今年集結全台各地米其林必比登推薦餐廳、在地美食、物產、新鮮食材和金牌廚師，規劃「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」四大展區共600格攤位規模。更有廚藝教室，觀展民眾可以近距離聽廚師分享料理創作理念、動手學做菜。

台灣美食展籌備委員會主任委員葉菊蘭感謝各政府單位參與台灣美食展，並帶來咖啡、海鹽及阿里山山葵等令人驚豔的食材，今年美食展也匯聚很多冠軍和金牌廚師、職人來到現場，葉菊蘭期待越來越多喜歡台灣美食的國際旅客能夠透過各種台灣料理、食材發現職人們的努力。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，美食是與國際交流的重要窗口，台灣聞名全球的美食除了珍奶之外，還有獲得世界冠軍的威士忌、手工醬油及柑橘果醬等，台灣美食展集結新鮮食材、美味料理、金牌廚師和冠軍伴手禮，還有許多飯店餐券等。觀光民眾不需舟車勞頓即可一次買到產地直送的新鮮蔬果、食材、直奔產地的農業遊程，品嘗台灣各地美食。

今年台灣美食展的一大亮點是成功邀請到更多米其林必比登推薦餐廳參展，包括台中滬舍餘味、羅家古早味、膳馨民間創作料理，台南鮮蒸蝦仁肉圓、東香台菜海味料理、田媽媽長盈海味屋等餐廳都來參展，現場民眾並可和米其林廚師學做菜。

搶攻下半年餐飲與旅宿商機，本次台灣美食展參展單位都有「殺手行銷級」優惠方案，海霸王推出超值下殺美食券5.1折起，原價4,500元展場限定懷念料理極品美食券，每日限量20組只要2,500元。天成飯店招牌四人烤鴨合菜原價5,808元、優惠價3,600元、約6.2折，天成世貿國際會館翠庭餐廳，粵式港點兌換券只嬰750元，可兌換總價1474年的六道港點、約51折。

此外，晶華酒店祭出折扣高達2.7折的「全家愛旅行」城市度假住宿券方案，原價29,799元，特價只要7,999元。，台北美福大飯店帶來暢饗台、日、義、港美饌「超值美食通用券」每張最優惠55折3,300元，一泊一食住宿券最低39折，每人2,499元起。大地酒店推出「美食溫泉三重饗宴一泊三食住宿券」，下殺只要53折，一券從早餐享受到晚餐。台北、高雄圓山大飯店聯合推出住宿券2.7折起、星級美饌餐券7.1折起。