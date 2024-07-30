交通部民航局修正遙控無人機管理規則，自今年12月起將考照年齡下修為14歲，並延長操作證效期為3年。同時，也將全面納管市售無人機，未來製造商、進口商需登錄並經資安檢測，原25公斤以下無人機無須飛安檢驗與商品檢驗，也改為全部納檢。
據民航局統計，截至6月底，國內無人機註冊總數已達40,368架，合格人員操作證數量19,573張，具有執行無人機商業活動資格之法人團體共742個，每月核准無人機活動案件約500餘件。
民航局說明修法2大重點，包括一、放寬考照年齡限制及延長操作證效期，無人機學習操作證申請年齡由16歲下修為14歲，各類操作證也從2年放寬為3年效期，並調整規費，利於無人機推廣普及。二、全面納管市售無人機，未來註冊之無人機均需通過數位發展部認可之專業單位資安檢測。
民航局指出，原25公斤以下無人機無須飛安檢驗與商品檢驗，未來也將全部納入檢驗；其中，2公斤以下的無人機需取得經濟部標檢局商品檢驗證明文件，2公斤以上無人機則需取得民航局型式檢驗合格證。
民航局表示，未來國內無人機製造商應取得經濟部工業局核發工廠登記證、進口無人機則由財政部專屬貨品號列管理審核，並需全數經數發部資安檢測才可上市。
目前修法草案正在行政作業中，民航局指出，預計「操作證年齡下修、效期放寬等機制」將自今年12月起實施；其他部分，為讓業者與法人有足夠時間適應，將分3階段推動。
第一階段，自今年12月起由民航局輔導業者了解法規內容，提供一年的輔導期；第二階段，自明年12月起，市面販售的遙控無人機需全面登錄後；第三階段，經過2年緩衝，自2027年12月1日起，法人飛航活動時，需全面使用經檢驗合格並完成登錄的無人機。
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