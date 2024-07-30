豐田汽車30日公布，今年上半年豐田集團（包括大發工業與日野汽車在內）全球產量年減9.8％至約500萬輛，銷量年減4.7％至520萬輛。主因是日本國內與中國大陸銷售暴跌，抵銷北美市場油電混合車熱銷表現。

荷蘭｜海尼根上半年業績失色 股價重挫
賣不動？比亞迪部分車款降價求售 股價慘綠
《國際產業》中日雙降 豐田6月產量溜滑梯
中碳上半年EPS2.68元 打入半固態鋰電池供應鏈
#豐田 #銷量
透過Google新聞追蹤旺得富