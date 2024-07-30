為協助連鎖品牌管理與掌握旗下商家的評論、星等進一步提升店點形象，統一資訊推出「商家檔案智慧管理平台」，可供品牌一站式管理旗下商家檔案，快速處理潛在的公關危機，並依據顧客反饋優化內部分店管理，提升品牌形象。推出後已獲統一超商、家樂福、鬍鬚張等多家連鎖零售餐飲品牌採用，管理規模超過7,000個店點。

根據 Adhub 數據顯示，台灣每週超過上千萬人使用 Google Maps，87％的消費者搜尋門市位置前，也會查看他人評論，更有 33％的消費者沒先參考評論不會在實體商店消費，在地搜尋可以為實體店家提升80％銷售。

統一資訊指出，連鎖品牌相當重視 Google 評論，但既有的商家檔案後台對需要管理數百甚至上千家店點的連鎖品牌並不那麼友善，雖然既有工具有群組功能，但管理上仍需單店查閱各店成效與消費者反饋，使用耗時不便而容易疏於管理，也無法有效總覽每週或每月的品牌經營狀況，統一資訊的「商家檔案智慧服務平台」，可讓連鎖品牌一站式管理旗下的商家檔案，一目瞭然地看到旗下商家的整體表現。

目前平台有四大功能包括「一站式管理大量商家評論」、「提供每週／每月商家檔案洞察數據」、「張貼促銷活動資訊」、「競品分析」等，每日獲得評論摘要與分析，以及績效改善分析，更可用於內部管理，當旗下某家店負評率增加時，便能針對性的加強分店管理、優化分店服務品質。