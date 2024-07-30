測試介面廠中華精測（6510）公布第二季合併淨利歸屬於母公司業主0.67億元、較上季獲利大幅成長逾3.78倍，第二季稅後每股稅後純益達2.04元，獲利表現寫下近五季新高。

中華精測第二季合併營收7.23億元，較前一季成長7％，合併毛利率提升至52.4％，較前一季上揚1.5個百分點；合併淨利歸屬於母公司業主0.67億元、單季稅後每股盈餘達2.04元。以上財務數字皆為TIFRS合併財務報表數字。

中華精測表示，今年第二季受惠於全球多家半導體客戶在智慧型手機次世代晶片（AP）、超高速運算（HPC）等測試介面需求增溫，帶動本公司單季探針卡及先進封裝測試載板業績成長；該季度產品組合優化、營運管理控管得宜，單季毛利率、營業利益率及稅後每股盈餘同步改寫近五個季度新高紀錄。

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