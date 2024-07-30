測試介面廠中華精測（6510）公布第二季合併淨利歸屬於母公司業主0.67億元、較上季獲利大幅成長逾3.78倍，第二季稅後每股稅後純益達2.04元，獲利表現寫下近五季新高。
中華精測第二季合併營收7.23億元，較前一季成長7％，合併毛利率提升至52.4％，較前一季上揚1.5個百分點；合併淨利歸屬於母公司業主0.67億元、單季稅後每股盈餘達2.04元。以上財務數字皆為TIFRS合併財務報表數字。
中華精測表示，今年第二季受惠於全球多家半導體客戶在智慧型手機次世代晶片（AP）、超高速運算（HPC）等測試介面需求增溫，帶動本公司單季探針卡及先進封裝測試載板業績成長；該季度產品組合優化、營運管理控管得宜，單季毛利率、營業利益率及稅後每股盈餘同步改寫近五個季度新高紀錄。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：