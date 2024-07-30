大陸上汽集團併購英國品牌的MG休旅車在台熱銷，引發立委批評大陸的電動車零件「化整為零」偷渡，經濟部今天宣布國產車自製化(在地化供應鏈合作價值比率要求)比例，凡引進大陸品牌國產車，含與陸資合資、遭併購，或在對岸生產者，零組件自製率須逐年提高，上市第一年15％，第二年25％，到第三年拉高到35％，且溯及新制前已上市車款和即將上市車款。
國內新車一年約有45萬輛，國內組裝約25萬輛，進口車20萬輛。但不准大陸整車及車輛底盤進口，其他部分未限制，業者可引進大陸零組件來台，而MG中型休旅全車系都是採CKD模式在台組裝生產。另外立委也不滿業者將大陸零件引進到台灣，再組裝成「偽國產車」。
經濟部表示，國內有汽車整車業者疑有化整為零，自大陸地區引進整車零組件組裝達95％比例，進行不公平競爭，嚴重影響國內零組件業者生計。因此協調財政部、交通部與環境部研擬國產車新制做法，並於7月30日邀集各車廠說明新制實施作法。
「在地化供應鏈合作價值比率要求」新制，將國內業者要引進的車款，只要與大陸沾到邊都被納管，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、以及國際品牌在中國大陸廠生產及中國大陸品牌者均納入。
車廠須配合自製率，須逐年提高，上市第一年15％，上市第二年25％，上市第三年35％；對於新制上路前，已上市車款和即將上市車款同樣納管。
相關單位已經研擬相關配套進行管理，自業者提出申請程序，如擬自申請中國大陸樣車進口與專業人士來台、進口中國大陸製且供小客車或小客貨兩用車使用之馬達、轉向裝置、車軸、車架四項產品及相關車款申請或換發車輛領牌。在相關審驗前，需先向產發署提出在地化供應鏈合作價值比率承諾並取得同意，於8月1日正式實施。
產發署表示，目前國際間中國大陸低價車輛傾銷各國，歐盟已於今年6月宣布對中國大陸電動車課徵反補貼稅以反制中國大陸的侵害，美國於去年推出通膨削減法，積極推動電動車本地生產，並於今年5月宣布提高中國大陸電動車進口關稅至100％；日本、韓國及土耳其等國面對中國大陸車輛亦皆推出若干因應政策。
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