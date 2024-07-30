財政部關務署表示，今年上半年緝毒犬破獲的毒品走私案22件，合計重量50公斤，包括海洛因及大麻等，換算市價1.4億元。

此外，台中關配合台中地檢署，近期也偵破525公斤毒品走私案。關務署指出，關務署台中關於今年3月間執行貨物查驗時，發現申報自寮國進口的木質家具夾層內，藏有甲基安非他命及愷他命毒品，遂立即通報，並由法務部調查局航業調查處台中調查站報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組今年3月19日在臺中市梧棲區破獲走私第二級毒品甲基安非他命共302包，總毛重317公斤、第三級毒品愷他命共198包，總毛重208公斤，共毛重525公斤（淨重498公斤），黑市價格約新台幣21億元，為近期利用海運貨櫃走私遭查獲數量最大的毒品案件。

關務署強調，毒品危害國人健康，衍生社會治安問題，並對國家整體發展造成嚴峻考驗，為嚴厲打擊毒品犯罪，海關將持續與緝毒系統之地檢署、調查、警察及移民等機關合力建構嚴密之緝毒網絡，攔阻毒品於關口、溯源瓦解運毒集團，致力落實行政院「截毒於關口，緝毒於內陸」的目標，以守護國人健康，維護社會安全。