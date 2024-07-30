陸委會主委邱垂正30日下午舉行記者會表示，「金門0214意外事件」歷經5個多月來的兩岸交涉溝通，已在30日達成共識，順利完成雙方協商文件的簽署等事宜，並在家屬對遇難者溺亡沒有意見，及我方完成有關司法程序後，已將遺體及該陸方船舶交付家屬及所有權人。
邱垂正表示，對於事件爭議的順利落幕，大陸委員會聲明如下：第一，這是一起「單一、偶發」的意外事件，在雙方善意理解、願意妥善處理問題的前提下，經由鍥而不捨的溝通與努力，終能順利解決問題，我們對此表達肯定與感謝。
第二，本案事涉政府公權力，陸委會與海委會、海巡署等單位成立專案小組，評估事態發展、整合協調相關部門意見，在兩岸既有管道的持續溝通下，務實推動相關問題的妥善解決；過程中也感謝社會各界的支持與促成。
第三，台灣是一個高度法治國家，有完整獨立的司法體制。政府對於此一執法意外事件的處理原則和立場沒有改變，即是堅持「依法執法」立場，堅定在我方海域的管轄及執法權力，並尊重司法調查，以釐清事實真相。同時更以「人道關懷」為優先，對於遇難家屬失去親人的傷痛煎熬，我方也多次表達遺憾、致以歉意並給予撫慰，使其獲得關懷照顧。
邱垂正表示，今天陸委會副主委梁文傑等、海巡署長及金門縣政府、紅會等各界人士，也特別到公祭現場致意慰問，表達善意及關懷。
第四，最後回歸事件的本質，本次涉案船舶係屬「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），為兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於該類船舶均應加強取締。為了保障雙方人民的福祉安全，我們也呼籲陸方有效管理違法船舶問題，並在執法上進一步採取精進作為，加強雙方協同執法。而這次本案的達成共識及順利解決，也將有助於後續司法調查結果的處理。
陸委會強調，政府當前的大陸政策就是以追求兩岸和平、互惠互利、共存共榮，及保障人民福祉為目標，這是我方持續釋放的善意，雙方政府更是責無旁貸。
陸委會表示，台海情勢複雜敏感，任何單一、突發事件均可能造成雙方互動的阻礙與挑戰，甚或衍生重大風險，但若能「秉持相互尊重理解的對話溝通」、「維護既有公權力的制度化協商機制運作」，絕對是化解緊張對立、促進雙方良性互動，保障民眾權益的最有效途徑。希望雙方皆能從這次事件汲取經驗，全力避免類此遺憾事件的再度發生。
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