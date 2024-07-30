共信-KY（6617）30日宣布，旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」正式提交農業部申請台灣藥證，依正常申請審查期間來推估，從申請至取得許可約6~10個月，該新藥有機會在2025年上半年取得藥證，正式進軍寵物癌症用藥的藍海市場。
根據台灣經濟研究院的統計指出，截至2022年國內貓狗新飼養登記數量已達18萬隻，遠超過每年約10萬的新生兒人口。而Global Market Insights的數據，2022全球寵物產業市值約2,610億美元，並且預計到2027年將成長至3,500億美元，年複合成長率CAGR高達6.1％；毛經濟將是台灣下個兆元產業。
共信的「思沛康注射液」，鎖定伴侶動物疾病市場，針對犬類黑色素腫瘤部位注射治療，已獲得臨床試驗成效。
看好寵物癌症市場的潛力，共信今年大舉招募寵物部門業務團隊，由於與台灣動物醫院完成臨床試驗，與獸醫師們的互動良好，未來在靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」成功上市銷售後，可望貢獻營收成長動能。
資料顯示，過去十年來，癌症已躍升為老年犬貓十大死因第一名；然而，截至目前為止，在全球伴侶動物抗癌用藥市場上仍呈現相當大的市場需求，主要原因係目前對於伴侶動物罹患癌症的治療方式，仍是以手術搭配化療為主。而目前這樣的標準治療對於動物傷害相當大，並已無法滿足因為少子化、老年化社會將犬貓視為家庭伴侶的關愛需求，共信的PTS藥物具有靶向腫瘤消融特性，未續可望滿足此市場趨勢，商機潛力無窮。
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