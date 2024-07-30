受惠於風險偏好升高，上半年不良債券表現優於其他債券資產。瀚亞投信表示，上半年資金湧入「CCC」評級債，使信評較低的債種表現較為亮眼，預估下半年非投資等級債仍有上漲空間，有望由較高品質的非投資等級債支撐或帶動走勢。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，經濟前景樂觀下，加上非投資等級債發行企業財務狀況改善，建議投資人現在可加碼非投資等級債基金，享受高息紅利與賺價差優勢。

根據Morgan Stanley統計，目前非投資等級債的高品質債「BB」級，佔美國非投等債指數中約50％，相較於2008年平均佔比約40％有所提高；同時，非投等債中的不良債券「CCC」級比重正下降接近10％。換言之，美國非投資等級債正處於高品質時代。

根據統計，2020新冠疫情以後，因市場風險偏好，導致企業傾向發行擔保債，因此擔保債發行量大增；2010年擔保債佔非投資等級債只有27％，到2024年已來到46％，整體非投資等級債安全係數大為提升。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，美國非投資等級債各年度正報酬勝率偏高，且今年以來符合過往正報酬年度的走勢，長期來看，美非投表現較為優異。

由於美國非投資等級債百元報價仍低於長期平均，根據ICE統計，若投資人在低於95美元時機進場美國非投資等級債，一年後的平均報酬為8.5％、二年後則為17.8％；也就是說，現在美非投等債仍落在長期買點位置。