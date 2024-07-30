「高雄市大眾捷運系統橘線09苓雅運動園區站（A基地）土地開發案」，29日正式公告徵求投資人，O9案總面積2.03公頃，開發預估引入171億元投資，A基地率先公告，象徵O9站運動樂活新都心正式啟動。

高雄捷運局長吳嘉昌30日表示，隨著高雄地區捷運路網逐步成形，以捷運站周邊為生活核心的發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機，橘線09苓雅運動園區站，分為3處基地招商，29日優先公告位於輔仁路側的A基地，土地面積約1,571坪，容積率630％，預估可興建約1.77萬坪開發大樓，並引入公共托育設施及親子館，運動休閒生活聚落首部曲啟動，逐步開發成為新穎複合運動場所，值得期待。

他說，O9聯開案配合打造高雄運動城市政策，高市府先進行中正體育場華麗轉身改建計畫，將原本封閉式場所，改造為開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，導入公園遊憩、商業服務機能，同時更新既有運動設施，打造「Kaohsiung Highline」開闊新穎複合型運動公園，預計今年底完工。

同時，該案歷經2年的都市計畫變更程序，將原有運動設施重新集中規劃設置，興闢公園、綠地及綠兼道等公共設施，並拓寬輔仁路、輔仁路7巷及四維一路道路系統，提供市民舒適優質的開放生活場域及改善長期壅塞路網提供民眾更舒適安全的道路環境，周邊的公共設施將配合開發時程優先到位，開發後將成為高雄最大「運動產業聚落」新地標。