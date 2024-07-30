為擴大國產優質文旦柚銷售通路，農糧署輔導藍天農業生產合作社及花蓮鶴岡青農，30日與胖老爹炸雞公司攜手合作辦理傳愛花蓮振興柚農記者會，搶先曝光全台最優文旦柚禮盒（10斤）及金寶柚文旦禮盒（單粒），並宣布自8月1日起至9月9日止，於胖老爹全台375家分店門市，預購販售。
上述活動由農糧署副署長姚志旺親自出席，並特別感謝胖老爹及藍天合作社，在「0403花蓮強震」之後的愛心支援，協助農民銷售文旦柚，透過辦理行銷活動讓消費者買文旦柚搭配炸雞，消暑又解膩，陪您一起暖心過中秋，傳愛到花蓮!
國產文旦柚栽種面積約3,700公頃，年產量約6.5萬公噸，花蓮縣為主要產區之一，東部文旦細緻Q彈，具酸甜清爽滋味。
由於盛產期即將到來，農糧署為配合國人送禮的需求，從小份量的單粒「金寶柚禮盒」包裝到送禮送愛心的10台斤「老爹相隨」禮盒組，方便消費者用愛選購。
此次中秋限定活動，藍天合作社與胖老爹響應企業社會責任，支持在地農業，發起每筆銷售提撥10元回饋金，以協助花蓮地震後的復原工作，並關懷及輔助花蓮弱勢族群。
該合作社說明，近年來積極配合農糧署產銷履歷制度，加強農友安全管理意識，確保消費者買到的農產品保證安心、安全且資訊公開可追溯。
此次活動推出的禮盒，均為通過產銷履歷驗證的花蓮鶴岡產區文旦柚，將協助花蓮柚農拓展多元通路銷售，也希望讓消費者可以在日常生活及中秋佳節與親朋好友一起分享，享用當季新鮮的國產水果。
農糧署表示，為符合農業部施政方針，加強農產行銷，籲請消費者以行動支持國產農產品，共同守護台灣農業的永續發展。
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