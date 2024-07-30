電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）30日召開法說會，由董事長王煒與總經理林斌親自主持，該公司上半年歸屬母公司稅後淨利為12.2億元，較去年同期成長18.1％，上半年每股稅後純益4.19元，展望下半年，該公司表示，在新世代寬頻產品包括10G高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、WiFi 7無線裝置、5G FWA固網無線接取設備出貨看好下，公司對市場景氣及公司營運表達樂觀態度。
中磊第二季營收為137.11億元、季減15.3％；毛利率為17.7％，受惠於產品組合改善與較有利的匯率因素，毛利率優於Q1的17.3％；營益率則為5％、略遜於Q1的5.3％，因營收遜於Q1導致單季稅後盈餘為5.45億元、季減19.2％，單季EPS 1.84元。
累計今年上半年，中磊營收為299.04億元、年減4.5％，稅後盈餘為12.19億元、年增18.1％，上半年每股稅後純益為4.19元。
董事長王煒指出，歐洲營運商已經修正8個季度、美國營運商已經修正4個季度、企業客戶也已經修正3個季度，且隨著光纖4.0、5G建置、WiFi-7在下半年開始展開出貨，第二季應是谷底，下半年可望維持穩健提升動能，中磊預期在2025年上半年可以展現較強力的成長。
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