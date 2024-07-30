祥翊（6676）30日表示，旗下多重抗癌用藥CPA-I，因美國銷售夥伴持續追加訂單，產量供不應求，目前已向美國FDA申請將產線由半自動轉至全自動生產，最快今年底前可獲核准，屆時預估產能可擴增2倍，並有助降低生產成本。

祥翊表示，CPA-I自去年12月於美國上市銷售以來，出貨順暢，短短半年即躍居第二大主力產品，上半年營收占比達15％，僅次於抗感染用藥NFT。受惠產線優化，產能擴大，依目前市場需求推估，明年CPA-I的營收貢獻有機會躋身第一大，並同步帶動整體業績的成長。

營運表現耀眼的祥翊，上半年合併營收2.33億，年增31.68％，主要來自藥品需求增加，帶動銷售及分潤成長，及CDMO的新案業績同步挹注。

董事長吳永連表示，祥翊以法規相對嚴格的美國為首要目標市場，並在產品開發之初即訂定營運策略，採取「銷售分潤」、「授權分潤」二大模式併進，藥證持有則依雙方協議。在美國目前上市的7項利基產品，祥翊持有5張藥證，包括抗感染用藥NFT-C、婦科用藥CPT-I、止血劑AMT-T與AMA-S，以及抗癌用藥CPA-I等，皆是由祥翊自主研發並授權當地合作夥伴進行銷售，祥翊享有銷貨收入，以及終端市場之分潤收入。

至於另二項上市產品（局部短效麻醉劑LDC-O、貧血用藥CYA-I），藥證由合作方持有，祥翊雖不供貨但認列分潤收入。

吳永連表示，根據IQVIA統計，以年銷售量計，去年第四季祥翊的止血劑AMA-T、抗感染用藥NFT-C在美國市場分別拿下13％、12％市佔率。婦科用藥CPT-I也有約7％市佔率，而多重抗癌用藥CPA-I甫上市即供不應求，有機會取得一定市佔。

依IQVIA資料顯示，與CPA-I相同成份藥品近一年的全美銷售額約1億美元，目前已無原廠藥銷售，僅5個替代學名藥，而CPA-I從原料藥到製劑全由祥翊自行開發並生產，具高品質原料保證與成本競爭優勢，加上合作夥伴於當地布建完善通路的實力，預期CPA-I在完成產線轉換優化、產能倍增後，可望進一步提升市佔率，成為推升公司業績成長的主力產品。