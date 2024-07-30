關務署為培訓優質緝毒犬，於台中市后里區設有緝毒犬培訓中心，建置各種模擬訓練設施，培養犬隻基礎搜查能力，訓成犬隊分派各關執勤，協助打擊毒品走私，以達截毒於關口目標。犬隻在培訓中心完成基礎訓練後，須移地至民間廠商實體倉儲場所進行進階訓練，循序強化犬隻於貨物堆放區、貨品陳列架、貨物輸送帶、海空運貨櫃及行李轉盤等環境嗅查技巧，建構犬隻實境執勤能力。
中部地區富有多元產業聚落，如工具機、自行車、光電面板、木工機械設備、手工具及機械零組件等產業別。多樣型態廠房、倉儲及物流環境具備不同類型樓梯、地面及平台等設施，另各式（半）成品與原物料獨特氣味及各工廠產品製程具備不同形態聲響、視覺及氣味刺激，對培訓準緝毒犬提前適應多樣化執勤環境甚有助益。
關務署表示，像是美光、裕隆汽車、旭東機械、京揚國際、大宇紗筒等企業都支持緝毒犬培訓，新可大國際股份有限公司、野寶科技股份有限公司、愛爾蘭商速聯股份有限公司台灣分公司、法液空電子設備股份有限公司等則加入協力廠商行列。
關務署強調，持續邀請中部地區企業廠商踴躍提供各式貨物倉儲等訓練場地，共同為建構無毒家園，確保社會安全盡心力。
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