人民幣兌美元在岸價（CNY）30日下午收升105基點，升破7.25元。
人民幣兌美元在岸價收報7.2472元，較上日下午4時30分收報7.2577元，升105基點或0.14％；較晚上11時30分最後成交價7.2605元，走強133基點。
離岸價（CNH）一度升破7.26元，高見7.2556元，截至下午5時06分，離岸價報7.2610元，在岸價報7.2502元。
官方30日開出的中間價報7.1364元，較上日報7.1316元，下調48基點或0.07％，創逾8個月低。
中共中央政治局30日召開會議，提出要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；要加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快全面落實已確定的政策措施，及早儲備並適時推出一批增量政策措施。
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