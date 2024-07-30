受惠今年以來房市景氣熱潮，房仲及代銷本業業績旺，信義房屋（9940）30日董事會通過上半年半年報，上半年營收74.25億元、年減4.9％，淨利11.37億元、年增12.4％，每股純益1.54元，優於去年同期的1.37元，為近四年同期新高。
信義房屋去年初尚有板橋建案「嘉和」部分交屋認列，不過今年營收全數來自於代銷、仲介本業，大陸無錫建案「山水」，反應國內房市在去年底後一波熱潮，帶動房仲、代銷業績成長，今年自3月起，已連續四個月單月營收突破13億元大關。
信義房屋表示，去年第四季以來因台股創高、新青安房貸政策帶動，國內房市出現一波熱潮，上半年買賣移轉棟數年增27％，創下近11年來同期新高，第二季信義房價指數七都年增4.8％~17％呈現價量齊揚走勢，預期下半年房市呈平穩表現，不過美國大選，國內股市高檔震盪等變數仍將影響房市動能。
以業績面來看，未來一年業績主要仍來自於房仲及代銷本業貢獻，板橋完銷建案「嘉品」預計明年中完工認列，屆時將是下一波營收高峰期，此外，新莊完銷建案「嘉學」預計於2028年完工。
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