台股經過連日大幅回檔，30日盤中一度持續重挫、失守22,000點大關，所幸低接買盤現蹤，尤其跌深科技類股加入止穩行列，最能挽救台股多頭士氣。技嘉（2376）獲得凱基投顧看好前景，給予「買進」投資評等與348元推測合理股價，尾盤奮力拉抬收紅。

因伺服器／網通產品銷售暢旺，技嘉第二季營收年增183％、季增34％，帶動上半年營收年增137％。受惠AI伺服器出貨陸續放量，代表性雲端服務供應商（CSP）客戶如：Coreweave，以及Northern Data、Taiga Cloud與亞洲客戶貢獻，伺服器營收擴張，驅動整體營收成長。

法人指出，儘管伺服器／網通營收將因基期較高，於下半年、2025年成長力道趨緩，但下半年營收將優於上半年，因此，預期技嘉2024年伺服器／網通營收將年增252％、至1,850億元，較原先預估上調9％，並於2025年突破2,000億元。

凱基投顧說明，在通路與企業客戶對H200／B100／B200／GB200 GPU平台的AI伺服器需求升溫推動下，預估技嘉2024年伺服器營收占比達65％、2025年上看65％～70％，高於2023年的39％。