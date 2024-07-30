封測大廠力成（6239）上半年稅後純益44.2億元，較去年大幅成長39.8％，上半年每股稅後純益4.77元。執行長謝永達表示，今年下半年西安廠將不再有營收貢獻，但在AI與HPC驅動記憶體和邏輯晶片需求同步增溫下，西安廠對力成的影響並不大，對今年營運成長仍維持正向。

力成第二季營收195.86億元，季增6.9％，年增13.8％，毛利率19％，季增1.5個百分點，年增2.2個百分點，第二季稅後純益18.28億元，較上季增加5.2％，也較去年同期成長36.1％，單季每股稅後純益2.45元。

累計力成上半年營收379.15億元，年增15％，毛利率18.3％，年增1.9個百分點，上半年稅後純益44.2億元，年增39.8％，上半年每股稅後純益4.77元。

對於下半年營運展望，執行長謝永達表示，6月28日起，西安廠將不再對力成有營收貢獻，但在AI與HPC驅動記憶體和邏輯晶片需求同步增溫下，西安廠對力成的影響並不大，目前看下半年DRAM及NAND業務下半年營運成長可以樂觀看待，至於邏輯晶片方面，由於公司在電源模組、大尺寸覆晶、CIS等封裝等領域積極布局，邏輯產線第三季營收也將維持成長。