委內瑞拉政府宣告總統馬杜羅勝選連任引發爭議，促使數千名民眾29日前往總統府遊行抗議。反對派領袖表示，他們已掌握馬杜羅舞弊證據並與外國政府分享這些資訊。這使得美國、歐盟與拉丁美洲國家對馬杜羅聲稱獲勝抱持懷疑態度，並施壓要求委國政府處理舞弊指控。

委內瑞拉｜現任總統馬杜洛 贏得第三次連任
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