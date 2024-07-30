高通推出全新Snapdragon 4s Gen 2行動平台，重新定義入門級智慧型手機體驗，並加速全球5G普及。這款新平台整合多項先進功能，將為全球數十億智慧型手機用戶帶來前所未有的連接體驗。
Snapdragon 4s Gen 2的核心優勢在於其強大的5G連網能力。該平台支援高達1Gbps的峰值下載速度，比同價位LTE平台快7倍；這意味著更多用戶將能享受到快速、穩定的網路連接，無論是串流影片、線上遊戲還是視訊通話，都能獲得流暢的體驗。
除了卓越的連接性能外，Snapdragon 4s Gen 2還在多個方面實現了顯著提升，強大的CPU效能確保用戶可以輕鬆進行多工處理，提高工作效率。內建的雙頻navIC系統則能提供更精確的位置服務。此外，平台還整合了AI增強音訊技術，大幅提升通話品質和音樂體驗。
Snapdragon 4s Gen 2在能源效率方面也有出色表現。高通採用先進的製程技術，實現了全天候的電池續航力，讓用戶無需頻繁充電即可自由使用各項功能。
高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示：「Snapdragon 4s Gen 2行動平台是推動5G技術普及的一項重大進展，讓更多人能夠以5G的速度探索世界。我們致力於在成本效益與可靠度之間取得平衡，為用戶帶來全方位的優質體驗。」
小米等主要智慧型手機製造商已宣布將採用Snapdragon 4s Gen 2平台。小米印度公司行銷長Anuj Sharma表示：「我們很高興能與高通合作，為更多用戶帶來5G體驗。這款新平台將幫助我們重新塑造人們連網和互動的方式。」
據高通估計，Snapdragon 4s Gen 2有望推動全球約28億智慧型手機用戶過渡到5G網路。首款搭載Snapdragon 4s Gen 2平台的商用裝置預計將於2024年底前推出；屆時，更多消費者將有機會以親民的價格體驗5G的強大功能，開啟全新的智慧生活方式。
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